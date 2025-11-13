А что в кино? «Иллюзия обмана-3», «Искупление» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Криминальный триллер «Иллюзия обмана-3» (США). Легендарная команда иллюзионистов возвращается с новыми участниками, чтобы вновь поразить мир дерзкими трюками и разоблачить тех, кто прячется за кулисами власти.

Комедия «Лысый нянь» (Россия). Бывший спецназовец вынужден работать нянем в многодетной семье, чтобы выполнить секретное задание. Но вместо обычной миссии его ждёт бой с хаосом, проделками детей и собственным терпением.

Фильм ужасов «Искупление» (Россия). Вернувшись домой после войны, мужчина обнаруживает, что его семья разрушена злом, проникшим в родную деревню. Чтобы спасти близких, ему придётся столкнуться с силами, против которых бессильны оружие и вера.

