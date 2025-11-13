48-летний рязанец предстанет перед судом за пьяное вождение

48-летний рязанец предстанет перед судом за пьяное вождение. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что в феврале 2025 года мужчина сел за руль «Тойоты» пьяным. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.

Уточняется, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование.