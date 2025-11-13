46-летнюю рязанку осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности

46-летнюю рязанку осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая разместила в мессенджере комментарии с призывами к насилию против группы лиц, объединенных по национальному признаку.

Суд назначил ей два года лишения свободы условно, а также лишил её права заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.