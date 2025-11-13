17-летний подросток пострадал в ДТП в Рязани

Авария произошла вечером 12 ноября возле дома № 11 на улице Интернациональной. 17-летний рязанец, управляя электросамокатом, при перестроении столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 34-летнего жителя города Рязани. Подростку потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.