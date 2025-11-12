Ясинский: к установке освещения на проезде Яблочкова приступят в этом году

Об этом 12 ноября на заседании облправительства сообщил и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский. Ранее в соцсетях появились соответствующие обращения от горожан. «В настоящее время проведен аукцион на строительство сетей искусственного освещения на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской. 10 ноября подведены итоги, определен подрядчик. В первом квартале 2026 года работы будут выполнены», — отметил Борис Ясинский. К установке искусственного освещения приступят уже в этом году. В данный момент ведется процедура заключения контракта. Общая сумма работ — 28,7 миллиона рублей.

На проезде Яблочкова появится уличное освещение. Об этом 12 ноября на заседании облправительства сообщил и. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский.

Ранее в соцсетях появились соответствующие обращения от горожан.

«В настоящее время проведен аукцион на строительство сетей искусственного освещения на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской. 10 ноября подведены итоги, определен подрядчик. В первом квартале 2026 года работы будут выполнены», — отметил Борис Ясинский.

К установке искусственного освещения приступят уже в этом году. В данный момент ведется процедура заключения контракта.

Ранее стало известно, что на устройство искусственного освещения на дорогах по проезду Яблочкова и улице Радиозаводской (от проезда Яблочкова до улицы Новой) выделили 28 миллионов 740 тысяч 160 рублей.