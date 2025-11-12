Рязань
Ясинский: к установке освещения на проезде Яблочкова приступят в этом году
