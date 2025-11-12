Врачи ОКБ спасли 51-летнего рязанца с инфарктом миокарда
Мужчина обратился к кардиологу в поликлинику ОКБ с болями в груди; дискомфорт нарастал в течение недели. Ему диагностировали острый инфаркт. Пациента экстренно госпитализировали. Рязанцу провели операцию. Отмечается, что мужчина благополучно прошел восстановительный период. Его выписали.
Врачи ОКБ спасли 51-летнего рязанца с инфарктом миокарда. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
