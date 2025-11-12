Велосипедист погиб на трассе в Рязанской области

Трагедия произошла 10 ноября на дороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» в Сараевском районе. 64-летний житель села Борец попал под колеса грузовика Foton, которым управлял 45-летний житель Свердловской области. Мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.