Велосипедист погиб на трассе в Рязанской области
Велосипедист погиб на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла 10 ноября на дороге «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» в Сараевском районе. 64-летний житель села Борец попал под колеса грузовика Foton, которым управлял 45-летний житель Свердловской области.

Мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.