Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.39 12/11 18:15
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 394
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 733
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 188
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 180
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рыбновском районе возбудили дело за неподписание актов выполненных работ
Прокуратура Рыбновского района проверила, как администрация района соблюдает законы при закупках. Выяснилось, что муниципалитет заключил контракт на разработку проекта застройки в селе Ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Подрядчик отправил документы о выполненных работах, но администрация не подписала акт в установленный срок — 20 дней. Из-за этого произошла задержка с оплатой по контракту. В результате прокуратура возбудила дело против должностного лица местной власти. После рассмотрения дела виновный получил предупреждение.

Прокуратура Рыбновского района проверила, как администрация района соблюдает законы при закупках. Выяснилось, что муниципалитет заключил контракт на разработку проекта застройки в селе Ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчик отправил документы о выполненных работах, но администрация не подписала акт в установленный срок — 20 дней. Из-за этого произошла задержка с оплатой по контракту.

В результате прокуратура возбудила дело против должностного лица местной власти. После рассмотрения дела виновный получил предупреждение.