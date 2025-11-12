В Рыбновском районе возбудили дело за неподписание актов выполненных работ

Прокуратура Рыбновского района проверила, как администрация района соблюдает законы при закупках. Выяснилось, что муниципалитет заключил контракт на разработку проекта застройки в селе Ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Подрядчик отправил документы о выполненных работах, но администрация не подписала акт в установленный срок — 20 дней. Из-за этого произошла задержка с оплатой по контракту. В результате прокуратура возбудила дело против должностного лица местной власти. После рассмотрения дела виновный получил предупреждение.

Прокуратура Рыбновского района проверила, как администрация района соблюдает законы при закупках. Выяснилось, что муниципалитет заключил контракт на разработку проекта застройки в селе Ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчик отправил документы о выполненных работах, но администрация не подписала акт в установленный срок — 20 дней. Из-за этого произошла задержка с оплатой по контракту.

В результате прокуратура возбудила дело против должностного лица местной власти. После рассмотрения дела виновный получил предупреждение.