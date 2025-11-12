В Рязанскую область придут заморозки и снег

13 и 14 ноября Рязанская область окажется в теплом секторе циклона. Ночью и днем ожидается температура +6…+8°С, существенных осадков не прогнозируют. Однако в эти дни будет сильный ветер. В ночь на субботу, 15 ноября, к Рязанской области подойдет холодный фронт циклона. Начнутся обложные дожди, которые будут идти весь день. Именно суббота станет самым дождливым днем недели. «В тылу фронта подойдет холодная воздушная масса, и вечером в субботу дождь сменится мокрым снегом, а затем может пойти и настоящий снег. В ночь на воскресенье ожидается сильный заморозок», — говорится в посте.

Уточняется, что 16 ноября вероятно станет первым днем этой осени с отрицательными среднесуточными температурами: днем ожидается около 0 °C, ночью от -2°С до -5°С.

На данный момент нет точных прогнозов, как быстро будет продвигаться холодный фронт и насколько активной снет холодная воздушная масса. Согласно прогнозу, в Рязанской области по сравнению с другими регионами ЦФО снега будет меньше, но тонкий снежный покров все же может установиться примерно на сутки.

Холодная погода не задержится. 17 ноября потеплеет, снег растает.