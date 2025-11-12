В Рязанской области «ВАЗ» улетел в кювет, есть пострадавшая

Авария произошла днем 11 ноября в селе Кривское в Сараевском районе. 22-летний местный житель не справился с управлением на «ВАЗ-21053» и съехал в кювет. Пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля. Ей была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.