В Рязанской области сгорела хозпостройка
Информация о пожаре в городе Спасск-Рязанский поступила 11 ноября в 20:46. Хозпостройку тушили пять человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в городе Спасск-Рязанский поступила 11 ноября в 20:46.
Хозпостройку тушили пять человек, три единицы спецтехники.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Пострадавших нет.