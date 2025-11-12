В Рязанской области сгорела хозпостройка

Информация о пожаре в городе Спасск-Рязанский поступила 11 ноября в 20:46. Хозпостройку тушили пять человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.