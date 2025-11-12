В Рязанской области размер выплаты контрактникам намерены увеличить в два раза

Согласно документам, единовременную выплату военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС РФ, войсках национальной гвардии, хотят увеличить до двух миллионов рублей. Отмечается, что изменения пока не вступили в силу. Ранее в Рязанской области увеличили размер выплаты для контрактников до одного миллиона рублей.