В Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 12 ноября, примерно в 14:55, на 26-м километре от автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» — «Погост-Гиблицы-Лубяники-Чарус». По предварительной информации ГАИ, столкнулись автомобили «Бид Ф3» и «Форд Мондео». Водитель «Бид Ф3» от полученных травм скончался. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.