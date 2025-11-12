В Рязанской области продавщица украла забытый на прилавке кошелек

53-летняя женщина рассказала полицейским, что у нее пропал кошелек, в котором хранилось 41 900 рублей. Ранее она сняла деньги с карты и отправилась за покупками. Полицейские установили, что к краже причастна продавщица магазина хлебо-булочных изделий. Женщина присвоила забытый на прилавке кошелек. Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Продавщице грозит до пяти лет тюрьмы.

