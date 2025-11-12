Рязань
В Рязанской области нашли следы обитания медведя
Отмечается, что в Спасском районе за селом Веретье в сторону Кудома при патрулировании леса инспекторы наткнулись на необычное дерево. Его ствол весь был покрыт глубокими царапинами. Недалеко от этого места нашли разрушенную бобровую хатку. По следам, оставленным на земле, специалисты предположили, что на поляне похозяйничал медведь.

Фото Спасского лесничества