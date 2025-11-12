Рязань
В Рязани врачи спасли пенсионерку с тяжёлой пневмонией
В Рязани врачи спасли пенсионерку с тяжёлой пневмонией. Об этом сообщает региональный минздрав.

70-летняя рязанка поступила в пульмонологическое отделение ОКБ имени Семашко с тяжёлой двусторонней пневмонией. Отмечается, что женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии, у нее была выраженная дыхательная недостаточность, насыщение кислородом крови составляло 70%.

Пациентке провели экстренную интубацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Период интенсивной терапии составил 28 дней, после чего лечение продолжилось в пульмонологическом отделении.

Женщину удалось спасти. Ее выписали.