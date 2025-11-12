В Рязани врачи спасли пенсионерку с тяжёлой пневмонией

70-летняя рязанка поступила в пульмонологическое отделение ОКБ имени Семашко с тяжёлой двусторонней пневмонией. Отмечается, что женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии, у нее была выраженная дыхательная недостаточность, насыщение кислородом крови составляло 70%. Пациентке провели экстренную интубацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Период интенсивной терапии составил 28 дней, после чего лечение продолжилось в пульмонологическом отделении. Женщину удалось спасти. Ее выписали.

Об этом сообщает региональный минздрав.

