В Рязани произошло массовое ДТП с фурой

В Рязани на Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Об этом пишет телеграм-канал «RZN LIFE». Как уточняют очевидцы, авария случилась с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.