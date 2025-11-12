В Рязани произошло массовое ДТП с фурой
В Рязани на Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Об этом пишет телеграм-канал «RZN LIFE». Как уточняют очевидцы, авария случилась с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.
Видеозапись с места аварии в редакцию РЗН. Инфо скинули читатели.
