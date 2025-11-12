В России зафиксировали рост внебольничной пневмонии

Отмечается, что заболеваемость растет и составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Среди симптомов — кашель и мокрота. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.