В России создали новый вид войск

В России создали новый вид войск. Об этом пишет «КП» со ссылкой на полковника Сергея Иштуганова.

По его словам, уже определена структура войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Он также подчеркнул, что это позволит внедрить беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.