В России наценку на авиабилеты в праздники предложили снизить
Соответствующее обращение направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.