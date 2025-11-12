В России наценку на авиабилеты в праздники предложили снизить

В Госдуме предложили установить предельный уровень наценки на авиабилеты в праздники. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Также она предложила создать систему «ценовых коридоров» для бронирования билетов в праздники с контролируемыми отклонениями от среднерыночной цены за аналогичный период.

В Госдуме предложили установить предельный уровень наценки на авиабилеты в праздники. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передало 12 ноября РИА Новости.

Кроме того, по мнению депутата, нужно обеспечить выгодные условия покупки билетов за 30-45 дней до вылета.

Соответствующее обращение направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.