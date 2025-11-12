В Подмосковье ребенку оторвало несколько пальцев, когда он поднял с земли деньги

В Подмосковье ребенку оторвало несколько пальцев, когда он поднял с земли деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Красногорске. Отмечается, что 10-летний мальчик заметил на земле деньги и решил их поднять. Когда ребенок дотронулся до купюры, произошел взрыв.

Мальчика госпитализировали. Ему оторвало несколько пальцев на правой руке.

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Взрывное устройство было замаскировано под подарочную упаковку.