В Подмосковье подростки на багги влетели в толпу, есть пострадавшие

В Подмосковье подростки на багги влетели в толпу. Об этом сообщил «112».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 11 ноября на улице Партизанской в поселке Тучково. Уточняется, что 14-летний подросток не справился с управлением и сбил двух пешеходов, прижав одного из них к стене. С ним ехал еще один несовершеннолетний.

Очевидцы самостоятельно убирали машину с пострадавшей, говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали два человека: молодая девушка и пожилая женщина. Отмечается, что у пенсионерки — открытый перелом ноги. По данным канала, женщина потеряла много крови, ее реанимировали на месте.

В посте сказано, что подростки находились в трезвом состоянии.

Видео с места происшествия доступно по ссылке .

Фото взято из Telegram-канала «112»