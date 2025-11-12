В октябре в Рязани родились Парвина, Елизар и Демьян

В Перинатальном центре назвали редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в октябре. Об этом 12 ноября сообщили в соцсетях медучреждения. Самое популярное женское имя — София. Немного реже новорожденных называли Аннами. Мальчикам чаще всего давали имена Михаил и Артем. Вторые по популярности — Александр, Матвей, Максим. Самыми редкими женскими именами стали Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава, мужскими — Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат. Всего в октябре в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 96 детей: 51 мальчик и 45 девочек.

