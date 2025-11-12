Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 172
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В октябре в Рязани родились Парвина, Елизар и Демьян
В Перинатальном центре назвали редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в октябре. Об этом 12 ноября сообщили в соцсетях медучреждения. Самое популярное женское имя — София. Немного реже новорожденных называли Аннами. Мальчикам чаще всего давали имена Михаил и Артем. Вторые по популярности — Александр, Матвей, Максим. Самыми редкими женскими именами стали Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава, мужскими — Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат. Всего в октябре в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 96 детей: 51 мальчик и 45 девочек.

В Перинатальном центре назвали редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в октябре. Об этом 12 ноября сообщили в соцсетях медучреждения.

Самое популярное женское имя — София. Немного реже новорожденных называли Аннами.

Мальчикам чаще всего давали имена Михаил и Артем. Вторые по популярности — Александр, Матвей, Максим.

Самыми редкими женскими именами стали Ариана, Анфиса, Парвина, Майя, Мирослава, Ярослава, мужскими — Демьян, Платон, Елизар, Мирон, Ренат.

Всего в октябре в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 96 детей: 51 мальчика и 45 девочек.