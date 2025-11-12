В Касимове пенсионер обокрал территорию гостиницы

По данным УМВД, 64-летний местный житель украл с территории гостиницы старинную кухонную утварь. Отмечается, что мужчина решился на кражу не сразу, он выждал удобный момент и украл старинные сковородки и кастрюли. Распорядиться ими касимовец не успел. Возбуждено уголовное дело.