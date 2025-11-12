В Госдуме призвали уменьшить наценку на авиабилеты в периоды праздников

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой по снижению наценки на авиабилеты в праздничные периоды, пишет сайт 360.ru. Она отметила, что высокие цены на авиаперелеты становятся серьезным препятствием для многих россиян, желающих посетить родных или отправиться в путешествие. «Наиболее уязвимые категории граждан, такие как семьи с детьми, студенты, пенсионеры и жители отдаленных регионов, страдают больше всего. Для них авиасообщение зачастую является единственным способом связи с другими регионами России», — подчеркнула Лантратова. В качестве решения проблемы депутат предложила внедрить систему «ценовых коридоров», которая позволит регулировать отклонения от среднерыночной цены на билеты в праздничные дни.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой по снижению наценки на авиабилеты в праздничные периоды, пишет сайт 360.ru.

Она отметила, что высокие цены на авиаперелеты становятся серьезным препятствием для многих россиян, желающих посетить родных или отправиться в путешествие.

«Наиболее уязвимые категории граждан, такие как семьи с детьми, студенты, пенсионеры и жители отдаленных регионов, страдают больше всего. Для них авиасообщение зачастую является единственным способом связи с другими регионами России», — подчеркнула Лантратова.

В качестве решения проблемы депутат предложила внедрить систему «ценовых коридоров», которая позволит регулировать отклонения от среднерыночной цены на билеты в праздничные дни.