В Госдуме допустили возможность «ликвидации» Зеленского

На фоне коррупционного скандала в сфере энергетики президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до отстранения от должности или даже ликвидации. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает NEWS.ru. Чепа отметил, что ситуация вокруг Зеленского крайне неустойчива, и его соратники могут не поддержать его из-за материальных интересов. По словам депутата, это может привести к тому, что украинский лидер будет устранен от власти не по политическим причинам, а из-за финансовых вопросов. Чепа также подчеркнул, что западные спецслужбы могут использовать ситуацию в своих интересах, рассматривая возможность ликвидации Зеленского и обвинения в этом других.

