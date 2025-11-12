Рязань
В Екатеринбурге директор магазина выпивал с подчиненными и устроил резню

В Екатеринбурге директор магазина выпивал с подчиненными и устроил резню. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 27-летний молодой человек выпивал в гостях у женщины, которая работала кассиром. В квартире находились и другие коллеги.

По данным канала, одна из сотрудниц высказала критику о методах управления начальника, из-за чего тот схватил нож. Сказано, что он зарезал девушку, а остальные убежали и спрятались в ближайший супермаркет.

Мужчина побежал за ними и зашел в помещение, где успел ранить ассистентов. Там его задержали полицейские.

Фото взято из Telegram-каналов «Плохие новости 18+", СУ СКР Свердловской области, видео — Telegram-канал «Аппаратная»