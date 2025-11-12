В ЦБ уточнили, какие переводы по СБП будут проверять на признаки мошенничества

Как отметили в пресс-службе регулятора, банки будут проверять на признаки мошенничества переводы по СБП от 200 тысяч рублей человеку, в адрес которого не было операций полгода. «Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — уточнили в ЦБ.

Ранее стало известно, что крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических операций.