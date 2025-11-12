В ЦБ понизили курс доллара на 13 ноября

Центральный банк России установил официальный курс валют на четверг, 13 ноября. По данным регулятора, курс доллара США составил ₽81,2852, евро — ₽94,1893, а юаня — ₽11,3731. Эти данные опубликованы на сайте ЦБ. Для сравнения, на среду, 12 ноября, курсы были следующими: доллар — ₽81,3562, евро — ₽94,1954, юань — ₽11,4130. Так, доллар подешевел на 7,10 коп., евро — на 0,61 коп., а юань — на 3,99 коп.