У кафе в центре Рязани произошла поножовщина

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. По предварительным данным полицейских, у входа в кафе столкнулись две пьяные компании. Одна группа мужчин выходила на улицу, а другая — заходила в заведение. Между двумя жителями возник конфликт. 18-летний молодой человек достал нож. Второй участник конфликта, 38-летний мужчина, в итоге получил множество резаных ран предплечья и удар в спину. После злоумышленник пытался скрыться дома, его знакомые убежали. Рязанец спрятал нож и убрал одежду в стиральную машинку, чтобы смыть следы крови. 18-летнего молодого человека задержали.

У кафе в центре Рязани произошла поножовщина. Об этом сообщили в соцсетях УМВД по региону.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. По предварительным данным полицейских, у входа в кафе столкнулись две пьяные компании. Одна группа мужчин выходила на улицу, а другая — заходила в заведение.

Между двумя жителями возник конфликт. 18-летний молодой человек достал нож. Второй участник конфликта, 38-летний мужчина, в итоге получил множество резаных ран предплечья и удар в спину.

После злоумышленник пытался скрыться дома, его знакомые убежали. Рязанец спрятал нож и убрал одежду в стиральную машинку, чтобы смыть следы крови.

18-летнего молодого человека задержали. 38-летнего рязанца госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.