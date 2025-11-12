Суд обязал минздрав возместить затраты на лекарства рязанке

Прокуратура Старожиловского района провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих социальных прав, сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что заявительница является инвалидом и состоит на диспансерном учете. По медицинским показаниям ей необходимо обеспечение льготными лекарствами. Однако из-за длительного отсутствия необходимого препарата в регионе, женщина была вынуждена приобретать его за собственные средства. В защиту прав инвалидов прокурор подал иск в суд с требованием обязать региональный Минздрав возместить затраты на дорогостоящий препарат. Суд удовлетворил требования прокурора, и заявительница получит компенсацию в размере 39 тысяч рублей.

