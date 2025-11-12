Рязанский реаниматолог стала лицом новой коллекции российского бренда

Рязанский врач-реаниматолог Валентина Камаева стала лицом новой коллекции российского бренда одежды 12 STOREEZ «На стороне света». Отмечается, что предложение о съёмке ей поступило после сделанной фотосессии для личных архивов. «Уснула врачом, обычной мамой, живущей в Рязани. Проснулась практически моделью», — Валентина Камаева.

«Героиня нашей новой истории — Валентина Камаева, анестезиолог-реаниматолог из Рязани. Мама двух дочек, а с недавнего времени еще и модель находит в своем расписании время для хобби — каждую неделю ходит на тренировки по фигурному катанию», — рассказали в посте.

