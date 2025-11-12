Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 362
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 645
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 158
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 124
Рязанский реаниматолог стала лицом новой коллекции российского бренда
Рязанский врач-реаниматолог Валентина Камаева стала лицом новой коллекции российского бренда одежды 12 STOREEZ «На стороне света». Об этом сообщается в соцсетях бренда.

«Героиня нашей новой истории — Валентина Камаева, анестезиолог-реаниматолог из Рязани. Мама двух дочек, а с недавнего времени еще и модель находит в своем расписании время для хобби — каждую неделю ходит на тренировки по фигурному катанию», — рассказали в посте.

Отмечается, что предложение о съёмке ей поступило после сделанной фотосессии для личных архивов.

«Уснула врачом, обычной мамой, живущей в Рязани. Проснулась практически моделью», — Валентина Камаева.