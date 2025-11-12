Рязанский орнитолог предупредила, что кормить уток осенью нельзя

В Рязани на нескольких прудах круглогодично обитают утки, которых горожане активно подкармливают. В этом году у водоемов даже установили автоматы по продаже корма для пернатых. Однако орнитолог предупреждает, что кормить уток осенью не стоит.
Как уточняет специалист в своем Telegram-канале «Иду лесом, несу дичь», это может привести к тому, что птицы не покинут регион на зимовку, как это предусмотрено природой.
Она отметила, что к началу зимы водоемы должны быть свободны от уток, так как они должны улететь в теплые края. Тем не менее, в последние годы наблюдается обратная тенденция: множество крякв остаются зимовать в городских прудах, что создает для них трудные условия выживания. Морозы, хищники и отсутствие пищи делают их зависимыми от человека.
Орнитолог призвала рязанцев не подкармливать уток в разгар миграции, чтобы стимулировать их желание лететь на юг за пищей. Зимой же, наоборот, необходимо заботиться о птицах, которые остались в регионе.
Фото: «Иду лесом, несу дичь»