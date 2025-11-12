Рязанский орнитолог предупредила, что кормить уток осенью нельзя

В Рязани в нескольких прудах круглый год живут утки, которых горожане подкармливают. В этом году там установили автоматы с кормом для птиц. Однако орнитолог в своём Telegram-канале «Иду лесом, несу дичь» предупреждает, что осенью уток кормить нельзя. Птицы должны улетать на зимовку, поэтому к началу зимы пруды должны быть пустыми. Однако сейчас многие кряквы остаются зимовать в городе, что создает для них опасные условия: морозы, хищники и нехватка пищи заставляют их зависеть от людей. Орнитолог призывает не подкармливать уток во время миграции, чтобы стимулировать отлёт на юг. Зимой же следует заботиться о тех, кто остался в регионе.

Фото: «Иду лесом, несу дичь»