Рязанский орнитолог предупредила, что кормить уток осенью нельзя
В Рязани в нескольких прудах круглый год живут утки, которых горожане подкармливают. В этом году там установили автоматы с кормом для птиц. Однако орнитолог в своём Telegram-канале «Иду лесом, несу дичь» предупреждает, что осенью уток кормить нельзя. Птицы должны улетать на зимовку, поэтому к началу зимы пруды должны быть пустыми. Однако сейчас многие кряквы остаются зимовать в городе, что создает для них опасные условия: морозы, хищники и нехватка пищи заставляют их зависеть от людей. Орнитолог призывает не подкармливать уток во время миграции, чтобы стимулировать отлёт на юг. Зимой же следует заботиться о тех, кто остался в регионе.

В Рязани на нескольких прудах круглогодично обитают утки, которых горожане активно подкармливают. В этом году у водоемов даже установили автоматы по продаже корма для пернатых. Однако орнитолог предупреждает, что кормить уток осенью не стоит.

Как уточняет специалист в своем Telegram-канале «Иду лесом, несу дичь», это может привести к тому, что птицы не покинут регион на зимовку, как это предусмотрено природой.

Она отметила, что к началу зимы водоемы должны быть свободны от уток, так как они должны улететь в теплые края. Тем не менее, в последние годы наблюдается обратная тенденция: множество крякв остаются зимовать в городских прудах, что создает для них трудные условия выживания. Морозы, хищники и отсутствие пищи делают их зависимыми от человека.

Орнитолог призвала рязанцев не подкармливать уток в разгар миграции, чтобы стимулировать их желание лететь на юг за пищей. Зимой же, наоборот, необходимо заботиться о птицах, которые остались в регионе.

Фото: «Иду лесом, несу дичь»