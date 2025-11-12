Рязанские полицейские за сутки остановили 62 тонированных автомобиля

Инспекторы выявили 279 нарушений ПДД. Три водителя были в состоянии опьянения. Два нарушения совершили пешеходы, 23 — водители грузовых автомобилей и 11 — водители автобусов.