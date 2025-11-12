Рязань
Рязанская область увеличила производство тепличных овощей на 50%
В Рязанской области наблюдается значительный рост производства тепличных овощей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». С начала года аграрии собрали 8,5 тысяч тонн овощей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом сезоне было выращено более 4 тысяч тонн огурцов, почти 3 тысячи тонн томатов и свыше 1 тысячи тонн баклажанов. Увеличение объемов производства связано с открытием нового тепличного комбината «Рязанские росы» в Рязанском районе. Баклажаны этой марки уже доступны в крупных торговых сетях, таких как «Пятерочка» и «Перекрёсток». В ноябре комбинат начнет выращивание огурцов, что дополнительно увеличит ассортимент местной продукции.

В Рязанской области наблюдается значительный рост производства тепличных овощей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область».

С начала года аграрии собрали 8,5 тысяч тонн овощей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом сезоне было выращено более 4 тысяч тонн огурцов, почти 3 тысячи тонн томатов и свыше 1 тысячи тонн баклажанов.

Увеличение объемов производства связано с открытием нового тепличного комбината «Рязанские росы» в Рязанском районе. Баклажаны этой марки уже доступны в крупных торговых сетях, таких как «Пятерочка» и «Перекрёсток». В ноябре комбинат начнет выращивание огурцов, что дополнительно увеличит ассортимент местной продукции.

Кроме того, в регионе завершается уборка овощей открытого грунта. На данный момент убрано 84% площадей, а общий сбор сельскохозяйственных культур составил 15 тысяч тонн. В этом урожае представлены капуста, морковь, столовая свекла, салаты, чеснок и кабачки.

Фото: Рязанская область