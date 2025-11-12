Рязанка ударила ножом сожителя в грудь

По данным следствия, 10 ноября 2025 года в квартире одного из жилых домов Рязани подозреваемая, испытывая личную неприязнь к 46-летнему сожителю, нанесла ему удар ножом в область груди. Потерпевшему оказали медпомощь, он остался жив. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы.

В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.