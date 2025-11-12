Рязань
Рязанка лишилась иномарки из-за пьяной езды мужа
В середине декабря 2024 года полицейские остановили в селе Дубровичи автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 52-летний житель Рязанского района. Отмечается, что иномарка была зарегистрирована на супругу водителя, а сам мужчина находился в нетрезвом состоянии. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Помимо этого, суд конфисковал автомобиль, на котором остановили мужчину. Он обращен в доход государства.

