Рязанец забил брата деревянным бруском

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый совместно со своим братом распивал спиртные напитки в доме последнего, где в ходе конфликтной ситуации и возникших неприязненных отношений он нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, а затем деревянным бруском в область груди и головы. От полученных травм мужчина скончался.