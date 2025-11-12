Рязанец хранил наркотики на заброшенной ферме, ему грозит срок
По версии следствия, обвиняемый обнаружил кусты дикорастущего наркотического растения и сорвал его части. Запрещенные вещества мужчина перевез в здание заброшенной фермы, где высушил их и стал хранить для личного потребления. Преступную деятельность пресекли полицейские. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.
34-летнего рязанца осудят за хранение наркотиков. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Преступную деятельность пресекли полицейские.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.