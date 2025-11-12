Рязанцы засняли «опасного водителя» в центре города
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на перекрестке улиц Пролетарской и Маяковского. «Водитель на „БМВ“ провоцировал ДТП своей опасной ездой. Сколько хамства и уверенности», — написал мужчина.
Рязанцы засняли «опасного водителя» в центре города. Об этом читатель сообщил в редакцию РЗН. Инфо.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на перекрестке улиц Пролетарской и Маяковского.
«Водитель на „БМВ“ провоцировал ДТП своей опасной ездой. Сколько хамства и уверенности», — написал мужчина.