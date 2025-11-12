Рязань
Рязанцы рассказали, какие критерии сподвигают уйти к конкурентам по работе
Рязанцы рассказали, какие критерии сподвигают уйти к конкурентам по работе. Об этом пишет SuperJob.

Большинство рязанцев — 72% — не исключает для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях.

5% респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 8% категорически отвергают такую возможность.

Для подавляющего большинства респондентов ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности.

На третьем месте с результатом 48% — удобный график работы. 43% опрошенных нужен пакет C&B, 40% — возможность учиться за счет работодателя, еще 40% — работа рядом с домом.