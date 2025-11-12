Рязанцы пожаловались на автомобилистов, которые паркуют машины на тротуарах
На кадрах видно, как иномарки стоят на тротуарных дорожках и мешают проходу. «Вы уже загадили большинство газонов в микрорайоне, вытаскиваете грязь на пешеходные дорожки. Теперь решили парковаться на тротуарах», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на автомобилистов, которые паркуют машины на тротуарах. Пост появился в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».
