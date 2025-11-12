Рязанцы пожаловались, что начали пробивать колеса на улице Есенина

Рязанцы пожаловались на дорогу на улице Есенина. По данным телеграм-канала «Топор. Рязань», многие водители начали пробивать колеса на данном участке. В комментариях подписчики упомянули «неплохую такую» яму на этой же улице. Рязанец отметил, что в прошлом году из-за этого помял диск автомобильного колеса. Местные жители надеются на скорое решение проблемы.