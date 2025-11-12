Рязанцам рассказали, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком

Ученые выяснили, что пищевые волокна помогают организму бороться с раком кожи. Они усиливают работу Т-клеток — ключевых участников адаптивного иммунитета, которые защищают организм от вирусов, бактерий, раковых клеток и других патогенов.

Рязанцам рассказали, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на журнал Immunity.

Проходившие иммунотерапию участники соблюдали диету, богатую клетчаткой.

Исследователи также напомнили, что клетчатку содержат растительные продукты — бобовые, крупы, орехи, овощи и цельнозерновой хлеб.