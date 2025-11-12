Рязанцам назвали топ профессий с наибольшим количеством вакансий

Наиболее востребованным оказался рабочий персонал — для них работодатели открыли 2,2 тыс. вакансий или 17% от общего числа предложений в регионе. На втором месте по спросу — специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», для которых было создано 1,7 тыс. новых рабочих мест (13%). В пятерку также вошли вакансии в сферах «Производство, сервисное обслуживание» (11%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (8%).

Рязанцам назвали топ профессий с наибольшим количеством вакансий. Об этом сообщает сервис HH.ru.

Отмечается, что в октябре на рынке труда Рязанской области работодатели открыли свыше 13,2 тысячи вакансий.

