Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 172
Рязанцам назвали топ профессий с наибольшим количеством вакансий
Наиболее востребованным оказался рабочий персонал — для них работодатели открыли 2,2 тыс. вакансий или 17% от общего числа предложений в регионе. На втором месте по спросу — специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», для которых было создано 1,7 тыс. новых рабочих мест (13%). В пятерку также вошли вакансии в сферах «Производство, сервисное обслуживание» (11%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (8%).

Рязанцам назвали топ профессий с наибольшим количеством вакансий. Об этом сообщает сервис HH.ru.

Отмечается, что в октябре на рынке труда Рязанской области работодатели открыли свыше 13,2 тысячи вакансий.

Наиболее востребованным оказался рабочий персонал — для них работодатели открыли 2,2 тыс. вакансий или 17% от общего числа предложений в регионе.

На втором месте по спросу — специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», для которых было создано 1,7 тыс. новых рабочих мест (13%).

В пятерку также вошли вакансии в сферах «Производство, сервисное обслуживание» (11%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Транспорт, логистика, перевозки» (8%).