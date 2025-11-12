Рязанцам дали рекомендации по выбору шин

Главным фактором при выборе шин специалисты назвали наличие маркировки Data Matrix. Отмечается, что данным маркировка содержит информацию о производителе, модели и характеристиках товара. Покупатели могут проверить маркировку с помощью приложения «Честный Знак». Также водителям рекомендуют обращать внимание на дату изготовления шин. Она указана на боковине шины в четырехзначном коде. Первые две цифры означают неделю или месяц, следующие — год.

Рязанцам дали рекомендации по выбору шин. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

