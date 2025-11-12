Россиянам пообещали небольшое снижение цен на аренду квартир в декабре

Россиянам пообещали небольшое снижение цен на аренду квартир. Об этом 12 ноября «Газете.RU» сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, стоимость аренды квартир в декабре 2025 года, скорее всего, будет находиться в состоянии стагнации или небольшого сезонного снижения после пикового роста в августе-сентябре.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге цены могут стабилизироваться или незначительно вырасти (до 1%). В региональных центрах, после завершения учебного года и миграционных потоков, возможно небольшое снижение (до -1%).