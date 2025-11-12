Рязань
Россиян предупредили о схеме мошенников под предлогом получения налогового вычета
Россиян предупредили о схеме мошенников под предлогом получения налогового вычета. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно схеме, мошенники звонят человеку и сообщают, что тот может получить налоговый вычет. Если потенциальная жертва соглашается, ее просят включить демонстрацию экрана, чтобы помочь «грамотно оформить декларацию».

Когда собеседник включает демонстрацию, ему приходит код от «Госуслуг». Так мошенник получает доступ к аккаунту на портале.