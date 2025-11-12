Российские водители сообщили о проблемах с электроникой в новых Lada Iskra

По данным издания, у новых Lada Iskra полностью отказывает электроника из-за ошибки на заводе. Водители жалуются, что автомобиль превращается в «тыкву» без обогрева, омывателя, парктроника и системы ESP. Мастера назвали причиной проблем предохранители, установленные не там. «АвтоВАЗ» уже выпустил инструкцию, как сменить их самостоятельно.

