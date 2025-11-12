Российские ученые создали устройство для истребления борщевика без пестицидов

Отмечается, что универсальный полевой механический комплекс состоит из двух устройств. Первый — борнет, который мгновенно уничтожает растения борщевика любого размера и возраста посредством разрушения тканей корня прямо в почве. Второй — локализатор. Он предназначен для удаления всходов, а также растений первого года вегетации.

Российские ученые создали устройство для истребления борщевика без пестицидов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НовГУ.

Происходит это элементарно: верхнюю часть корня захватывают рабочим органом локализатора и извлекают из почвы. Если на квадратном метре растет 10 борщевиков первого года вегетации, то на удаление их из почвы понадобится около 10 минут работы локализатором.

После обработки борнетом или локализатором территория в буквальном смысле превращается в «борщевиковую пустыню». Это связано с тем, что возобновление побегов у обработанных растений становится невозможным, так как уничтожаются или удаляются все точки роста.